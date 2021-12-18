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Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

12:40
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов не смог выйти в четвертьфинал спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Спортсмен не смог попасть в топ-30 по итогам квалификации и не сможет принять участия в 1/4 финала. Большунов показал 31-й результат и проиграл 0,09 секунды американцу Логану Ханнеману, занявшему 30-е место, которое позволяет выступить в четвертьфинале.

В 1/4 финала спринта вышли два представителя России: Александр Терентьев и Глеб Ретивых.

Этап Кубка мира в Дрездене проходит с 18 по 19 декабря.

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Иван Торопцев все материалы автора
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