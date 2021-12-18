Российский лыжник Глеб Ретивых занял шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

Победителем в гонке стал норвежец Ховард Солос Теугбель (2:15.02), второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+0.15), третье француз Лука Шанава (+0.68).

В воскресенье, 20 декабря, пройдут мужские и женские командные спринты, которые завершат четвертый этап Кубка мира.

Лыжные гонки

Дельменхорст (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Спринт (С)

Финал

1. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2:15.02

2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2:15.17

3. Люка Шанава (Франция) — 2:15.70

4. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:16.24

5. Синнре Скар (Норвегия) — 2:17.03

6. Глеб Ретивых (Россия) — 2:19.88

Александр Терентьев выбыл в 1/4 финала. Александр Большунов, Денис Филимонов, Фёдор Назаров выбыли в квалификации.