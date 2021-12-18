Ретивых стал шестым в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене. Норвежец Теугбель — первый
Российский лыжник Глеб Ретивых занял шестое место в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
Победителем в гонке стал норвежец Ховард Солос Теугбель (2:15.02), второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (+0.15), третье француз Лука Шанава (+0.68).
В воскресенье, 20 декабря, пройдут мужские и женские командные спринты, которые завершат четвертый этап Кубка мира.
Лыжные гонки
Дельменхорст (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт (С)
Финал
1. Ховард Таугбель (Норвегия) — 2:15.02
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2:15.17
3. Люка Шанава (Франция) — 2:15.70
4. Эвен Нортуг (Норвегия) — 2:16.24
5. Синнре Скар (Норвегия) — 2:17.03
6. Глеб Ретивых (Россия) — 2:19.88
Александр Терентьев выбыл в 1/4 финала. Александр Большунов, Денис Филимонов, Фёдор Назаров выбыли в квалификации.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю