Общий зачет Кубка мира после мужского спринта в Оберстдорфе: Клебо увеличил отрыв от Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе. Он продолжает уверенно удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира.
Лыжные гонки
Общий зачет (м)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 696
2. Александр Большунов (Россия) — 426
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 367
4. Ришар Жув (Франция) — 343
5. Сергей Устюгов (Россия) — 315
6. Александр Терентьев (Россия) — 312...
12. Иван Якимушкин (Россия) — 231
14. Алексей Червоткин (Россия) — 214
16. Артем Мальцев (Россия) — 179
19. Глеб Ретивых (Россия) — 167
23. Илья Семиков (Россия) — 132
29. Денис Спицов (Россия) — 112
58. Андрей Мельниченко (Россия) — 36
63. Андрей Ларьков (Россия) — 31
118. Александр Бессмертных (Россия) — 2
120. Денис Филимонов (Россия) — 1
123. Федор Назаров (Россия) — 1
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