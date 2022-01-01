Общий зачет Кубка мира после мужского спринта в Оберстдорфе: Клебо увеличил отрыв от Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл спринт классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки «Тур де Ски» на этапе в немецком Оберстдорфе. Он продолжает уверенно удерживать лидерство в общем зачете Кубка мира.

Лыжные гонки

Общий зачет (м)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 696

2. Александр Большунов (Россия) — 426

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 367

4. Ришар Жув (Франция) — 343

5. Сергей Устюгов (Россия) — 315

6. Александр Терентьев (Россия) — 312...

12. Иван Якимушкин (Россия) — 231

14. Алексей Червоткин (Россия) — 214

16. Артем Мальцев (Россия) — 179

19. Глеб Ретивых (Россия) — 167

23. Илья Семиков (Россия) — 132

29. Денис Спицов (Россия) — 112

58. Андрей Мельниченко (Россия) — 36

63. Андрей Ларьков (Россия) — 31

118. Александр Бессмертных (Россия) — 2

120. Денис Филимонов (Россия) — 1

123. Федор Назаров (Россия) — 1