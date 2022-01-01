Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова прокомментировала столкновение норвежца Йоханнеса Клебо с россиянином Александром Терентьевым в полуфинале спринта классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Все как всегда, я даже не удивлена. Как только Клебо чувствует, что может проиграть гонку, часто случаются подобные ситуации. Мне искренне жаль Сашу, он неплохо боролся сегодня. Подавать протест даже нет смысл, он правильно сказал. Норвежец очень любит побеждать, а проигрывать совершенно не умеет. Это его отрицательное качество. Он отличный лыжник, безусловно. Но как человек — редкостный любитель поныть», — сказала Резцова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Клебо стал победителем в спринте. Весь пьедестал заняли норвежцы — второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале.