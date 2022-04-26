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Лыжные гонки

26 апреля, 09:27

Норвежцы недовольны тренировками российских лыжников в Крыму

Отдел спорта «СЭ»
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Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Информация о предстоящих в Крыму тренировочных сборах группы Юрия Бородавко, в которую входят такие звезды мировых лыжных гонок, как Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Супак, вызвало гневную реакцию в Норвегии. Бывший тренер сборной этой страны Видар Лефшус назвал решение о месте проведения сборов «политическим».

«Они делают это, чтобы показать, что в России все как обычно, — заявил Лефшус в интервью изданию Nettavisen. — Если в непосредственной близости идет спецоперация, это не имеет значения».

Глава комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг признал, что подготовка к зимнему сезону велась нашими спортсменами в Крыму еще во времена СССР. Однако сейчас, по мнению чиновника, поездка российских спортсменов в Крым приобретает особый символизм, который может привести к новым санкциям.

«Может быть, российским лыжникам в условиях санкций стоит задуматься и понять всю серьезность ситуации», — заявил Ульванг.

Сборная России по лыжным гонкам
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