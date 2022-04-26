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26 апреля, 09:48

Большунов пропустит встречу олимпийских чемпионов с Путиным

Тренер Бородавко сообщил, что Большунов пропустит встречу в Кремле по состоянию здоровья
Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский лыжник Александр Большунов по состоянию здоровья пропустит встречу олимпийских чемпионов Пекина с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Об этом сообщил тренер 25-летнего спортсмена Юрий Бородавко. По его словам, Большунов не сдавал ПЦР-тесты и не прошел полный карантин.

«По состоянию здоровья Саша Большунов пропустит встречу с Владимиром Путиным, — цитирует РИА «Новости» Бородавко. — Его состояние не позволяет ему быть на встрече. Просто приболел. Для того чтобы он попал на встречу, нужно было сдать ПЦР-тесты. Он их не сдавал и полный карантин не проходил. Остальные ребята должны быть на встрече», — сказал Бородавко.

Во вторник Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, а также встретится с российскими спортсменами — победителями Олимпийских игр в Пекине и членами паралимпийской команды России, вручит госнаграды золотым медалистам.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220426/bolshunov-1785441393.html
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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