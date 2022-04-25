Клебо еще не подписал контракт с норвежской федерацией на сезон-2022/23

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пока не подписал контракт с Норвежской лыжной федерацией по поводу выступлений за сборную страны в сезоне-2022/23.

«Мы пытаемся найти решение. Надеемся добиться этого и на сей раз, ведем переговоры напрямую с ассоциацией. Мы не хотим ничего говорить об этом — до тех пор, пока у нас, возможно, не появится решение», — приводит слова Хокон Клебо, отца и менеджера лыжника, VG.

В сезоне-2021/22 Клебо занял первое место в Кубке мира и завоевал Большой хрустальный глобус.

На Олимпиаде в Пекине в составе сборной Норвегии лыжник выиграл четыре медали: два золота, одно серебро и одну бронзу.