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Лыжные гонки

25 апреля, 14:27

Клебо еще не подписал контракт с норвежской федерацией на сезон-2022/23

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пока не подписал контракт с Норвежской лыжной федерацией по поводу выступлений за сборную страны в сезоне-2022/23.

«Мы пытаемся найти решение. Надеемся добиться этого и на сей раз, ведем переговоры напрямую с ассоциацией. Мы не хотим ничего говорить об этом — до тех пор, пока у нас, возможно, не появится решение», — приводит слова Хокон Клебо, отца и менеджера лыжника, VG.

В сезоне-2021/22 Клебо занял первое место в Кубке мира и завоевал Большой хрустальный глобус.

На Олимпиаде в Пекине в составе сборной Норвегии лыжник выиграл четыре медали: два золота, одно серебро и одну бронзу.

Источник: https://www.vg.no/sport/langrenn/i/0Gye9E/klaebo-og-skiforbundet-foreloepig-ikke-enige
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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