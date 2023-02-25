Непряева выиграла женский скиатлон на «Чемпионских высотах»

Наталья Непряева выиграла женский скиатлон на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

Спортсменка прошла дистанцию в 15 километров за 43 минуты и 50,5 секунды. Вторую строчку заняла Мария Истомина, которая отстала на 1,8 секунды, на третьей строчке — Анастасия Кулешова с отставанием в 11,8 секунды от победителя.

Непряева выиграла вторую гонку на «Чемпионских высотах»: 23 февраля она стала победителем классического спринта.