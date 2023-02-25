Бородавко о победе Непряевой в скиатлоне на «Чемпионских высотах»: «Она подтвердила свой класс»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу Натальи Непряевой в женском скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Непряева подтвердила свой класс. Не смогла сделать какой-то отзыв, попыталась, но оставила все разборки до стадиона. Также Мария Истомина сделала большой задел, для нее второе место — это хороший результат. Непряева оказалась сильнее, что и показала во время разборки на финише», — сказал Бородавко «СЭ».

Непряева прошла дистанцию в 15 километров за 43 минуты и 50,5 секунды. Вторую строчку в гонке заняла Мария Истомина, которая отстала на 1,8 секунды, на третьем месте — Анастасия Кулешова с отставанием в 11,8 секунды от победителя.