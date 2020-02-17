Непряева вернется к гонкам на этапе Кубка мира в Лахти

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности о болезни российской лыжницы Натальи Непряевой, которая снялась с многодневки «Скитура». По его словам, она должна вернуться к этапу Кубка мира в Лахти, который пройдет с 29 февраля по 1 марта.

— Во время вчерашней гонки, когда шел дождь, Наталья почувствовала озноб, — цитирует РИА Новости Бородавко. — Ночью появились сопли, стало болеть горло, но температуры не было. Было принято решение сняться с соревнований и отправить ее домой. Ее возвращение будет на этапе Кубка мира в Лахти.