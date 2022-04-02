Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«В начале всей этой ситуации мы были на эмоциях, а потом, посмотрев, что происходит дальше, я могу сказать, что это все было предсказуемо. Кто бы там ни был — Бах, Иванов или Петров. Думаю, это все равно бы случилось. Извините, если уже отстраняют людей, которые играют на фортепьяно или поют в опере, а в некоторых странах даже призывают запретить Достоевского или Чайковского.

Жаль, что люди это увидят не сразу после завершения всего происходящего, глаза откроются не через месяц, а через несколько лет. Сейчас мир все-таки связан крепко с интернетом, поэтому все придет к людям гораздо раньше. За это только обидно. Хочется, чтобы все открыли глаза. Хотя, с другой стороны, со многих людей сняты маски. Это тоже важно", — цитирует Вяльбе «РИА Новости».

1 марта Международная федерация лыжного спорта (FIS) объявила, что до конца сезона-2021/22 не допустит российских спортсменов к участию во всех соревнованиях.