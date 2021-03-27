Матвеева прокомментировала результаты спринта на чемпионате России по лыжным гонкам

Серебряный призер ЧМ-2017 Наталья Матвеева прокомментировала результаты спринтерской гонки на чемпионат России в Тюмени.

«Трудно говорить, является ли на самом деле Терентьев лучшим спринтером после Большунова. Насколько я знаю, у них с Сергеем Устюговым были проблемы с лыжами. Думаю, его неудача сегодня может быть связана и с этим. Каждый спортсмен, даже если он выступает за сборную, должен бежать на чемпионате России. Даже Большунов. У нас, на самом деле, очень сильные ребята даже во втором составе. Елена Валерьевна уже сказала, что состав к олимпийским играм меняться не будет. А как будет на самом деле — посмотрим. Кто бы не поехал, в эстафете мы все равно будем претендовать на медаль», — сказала Матвеева «СЭ».

Лыжник Александр Большунов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате России в Тюмени. В финале двукратный обладатель Кубка мира финишировал за 4 минуты 09,57 секунды.

(Владимир Пушкарев)