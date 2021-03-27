Вяльбе: «Удивлена, что Ретивых не попал на подиум на чемпионате России»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе удивилась тому, что бронзовый призер чемпионата мира в командном спринте Глеб Ретивых не попал на пьедестал по итогам индивидуального спринта на чемпионате России.

Чемпионом России в спринте стал Александр Большунов. В финал не смогли выйти Ретивых и Сергей Устюгов.

«Сегодняшние результаты оцениваю хорошо. Наверное, у девочек не совсем ожидаемо было, а у ребят — да [ожидаемо]. Но у ребят, конечно, Женя Белов в тройке — это очень круто», — цитиирует ТАСС Вяльбе.

«Была удивлена, что Ретивых и Устюгов не прошли, особенно Глеб. Не знаю, может быть, у Сергея есть еще какие-то проблемы со здоровьем, а Глеб, я считаю, сам проиграл тактически гонку», — добавила она.