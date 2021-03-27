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Вяльбе: «Удивлена, что Ретивых не попал на подиум на чемпионате России»

15:10
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе удивилась тому, что бронзовый призер чемпионата мира в командном спринте Глеб Ретивых не попал на пьедестал по итогам индивидуального спринта на чемпионате России.

Чемпионом России в спринте стал Александр Большунов. В финал не смогли выйти Ретивых и Сергей Устюгов.

«Сегодняшние результаты оцениваю хорошо. Наверное, у девочек не совсем ожидаемо было, а у ребят — да [ожидаемо]. Но у ребят, конечно, Женя Белов в тройке — это очень круто», — цитиирует ТАСС Вяльбе.

«Была удивлена, что Ретивых и Устюгов не прошли, особенно Глеб. Не знаю, может быть, у Сергея есть еще какие-то проблемы со здоровьем, а Глеб, я считаю, сам проиграл тактически гонку», — добавила она.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11010745

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