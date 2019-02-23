Мартин Сундбю: "Большунов отлично поработал и выглядел великолепно в скиатлоне"

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю заявил, что российский лыжник Александр Большунов отлично поработал во время скиатлона на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 22-летний россиянин завоевал серебро, а 34-летний норвежец - бронзу.

- Все видели, что Большунов отлично поработал, - приводит слова Сундбю Abc nyheter. - Он выглядел великолепно. Во время классической части я думал, что он будет ужасно силен на 15-километровой дистанции.

У нас были разные стратегии. Думаю, Большунов тоже пытался выиграть гонку. Он проделал мужскую работу и получил хорошую помощь во время классической части.

Я очень доволен медалью. Не ожидал такого результата до гонки. Горжусь тем, что смог набрать хорошую форму и завоевать медаль.

Напомним, победителем скиатлона стал норвежец Шур Рете.

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