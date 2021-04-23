Лыжники Большунов и Жеребятьева поженились
11:27
Чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов и лыжница Анна Жеребятьева расписались. В своем Instagram девушка опубликовал совместную фотографию с мужем и свидетельством о регистрации брака.
Вчера, 22 апреля, Большунов рассказал о деталях свадьбы.
22 апреля состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были подведены итоги сезона и рассмотрены списки спортсменов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.
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