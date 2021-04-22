Сборная России по лыжным гонкам получила оценку по итогам сезона

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) поставил удовлетворительную оценку выступлению российских лыжников в предолимпийском сезоне. Об этом сообщил член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

22 апреля состоялось заседание президиума Федерации лыжных гонок России, на котором были подведены итоги сезона и рассмотрены списки спортсменов, которые будут централизованно готовиться летом к олимпийскому сезону.

«Главный тренер сборной России Елена Валерьевна Вяльбе выступила на президиуме с докладом по итогам сезона, после чего путем голосования была вынесена оценка выступлению наших спортсменов. Было два варианта: удовлетворительно и неудовлетворительно. Все проголосовали за удовлетворительную оценку», — цитирует ТАСС Крянина.

Александр Большунов в прошедшем сезоне стал во второй раз победителем общего зачета Кубка мира, второе место занял Иван Якимушкин, у женщин второй в общем зачете стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место, завоевав золотую, три серебряные и бронзовую награды. В общем зачете январского «Тур де Ски» Большунов занял первое место, Денис Спицов — третье, Ступак была второй в женском зачете.

Сегодня, 22 апреля, также был объявлен состав сборной России на следующий сезон.