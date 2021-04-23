Глеб Ретивых прокомментировал переход итальянского лыжника Пеллегрино в сборную России

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал переход итальянца Федерико Пеллегрино в сборную России по лыжным гонкам.

«Информация о том, что Пеллегрино и де Фабиани будут тренироваться в одной группе с нами, вызывает только положительные эмоции. Могу также сказать, что с этими ребятами у нас и раньше было много совместных тренировок, они отличные лыжники. Очень здорово, что теперь рядом будут тренироваться два ведущих спортсмена из другой страны, лыжники мирового уровня. Мы будем вместе с ними проходить все сборы, но если они пришли в нашу команду, то в ней будут действовать правила нашего тренера», — цитирует Ретивых ТАСС.

В среду, 21 апреля, Федерация лыжных гонок России объявила о том, что чемпион мира по лыжным гонкам ФедерикоПеллегрино и призер мирового первенства Франческо де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Маркуса Крамера.