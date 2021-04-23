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Вяльбе: «Совместные тренировки с итальянцами пойдут на пользу лыжникам из группы Крамера»

12:16
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе высказалась о совместных тренировках российских спортсменов и итальянцев Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани.

«К нам обратились итальянцы, и мы согласились. Я думаю, совместная работа будет хорошим подспорьем для наших ребят из группы Маркуса. И я понимаю, что для Пеллегрино это может быть последняя Олимпиада», — цитирует Вяльбе ТАСС.

В среду, 21 апреля, Федерация лыжных гонок России о том, что чемпион мира по лыжным гонкам Пеллегрино и призер мирового первенства де Фабиани будут тренироваться со сборной России в группе Маркуса Крамера.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11225677

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