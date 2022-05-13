Лыжник Спицов присоединится к сборной России на сборе в Крыму 19 мая

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, в каком составе команда отправится на сборы.

«Команда отправится на сбор практически в полном составе, за исключением Дениса Спицова, который присоединится к нам 19 мая. Что касается Александра Большунова, то с ним все хорошо, перед отъездом в Крым он проводил самостоятельные тренировки», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Старший тренер сборной России сообщил, что сбор в Крыму стартует 15 мая.

«Сбор в Крыму стартует 15 мая, моя группа отправится туда на поезде. Последний раз моя команда ехала на централизованный сбор на поезде лет шесть назад, но у спортсменов передвижения на железнодорожном транспорте случаются, особенно когда они находятся у себя в регионах. Поезд до Симферополя идет более суток, но я думаю, что за это время спортсмены не успеют потерять форму. А все пропущенное обязательно наверстаем на первых же тренировках», — отметил Бородавко.

В группу Бородавко, кроме того, входят Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Александр Терентьев, Иван Якимушкин, а также Никита Денисов, Артем Мальцев, Мария Истомина и Дарья Непряева.

Сбор будет проходить в поселке Морском и завершится 3 июня.