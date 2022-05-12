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Сегодня, 11:20

Тренер Сорин рассказал, когда Устюгов присоединится к тренировкам в его группе

Анна Горшкова
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда к его группе присоединится Сергей Устюгов.

«Изначально так и планировалось, что Сергей пропустит первый подготовительный сбор. Первоначально была информация, что он подготовительный сезон начнёт самостоятельно. Когда Сергей присоединится к группе? Со второго сбора. Все идет по плану», — приводит слова Сорина «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Устюгов тренировался в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушел из сборной России. Крамер стал тренером национальной команды Италии.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира и победитель многодневной гонки Тур де Ски.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-4692575-trener-sorin-rasskazal-kogda-sergej-ustyugov-prisoedinitsya-k-trenirovkam-v-ego-gruppe.html
Сборная России по лыжным гонкам
Егор Сорин
Сергей Устюгов
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