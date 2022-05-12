Тренер Сорин рассказал, когда Устюгов присоединится к тренировкам в его группе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, когда к его группе присоединится Сергей Устюгов.

«Изначально так и планировалось, что Сергей пропустит первый подготовительный сбор. Первоначально была информация, что он подготовительный сезон начнёт самостоятельно. Когда Сергей присоединится к группе? Со второго сбора. Все идет по плану», — приводит слова Сорина «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Устюгов тренировался в группе немецкого специалиста Маркуса Крамера, который по окончании сезона ушел из сборной России. Крамер стал тренером национальной команды Италии.

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира и победитель многодневной гонки Тур де Ски.