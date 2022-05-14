Лыжница Юлия Ступак высказалась о своей жизненной позиции

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в своих соцсетях рассказала, что в сложные периоды ей помогает спорт.

Девушка отметила, что сейчас иметь свою жизненную позицию не модно, так как общество тебя может за это осудить.

«Мир очень сильно сузил нашу способность мыслить. И предоставил только два варианта. Мой вариант — спорт. Потому что в самый сложный период, когда казалось, что дальше — пустота, я обращалась именно к нему. И он всегда мне помогал. Спорт — это страсть! Мир! И любовь! Я так это вижу. Я так живу», — написала Ступак.