Лыжница Юлия Ступак высказалась о своей жизненной позиции
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак в своих соцсетях рассказала, что в сложные периоды ей помогает спорт.
Девушка отметила, что сейчас иметь свою жизненную позицию не модно, так как общество тебя может за это осудить.
«Мир очень сильно сузил нашу способность мыслить. И предоставил только два варианта. Мой вариант — спорт. Потому что в самый сложный период, когда казалось, что дальше — пустота, я обращалась именно к нему. И он всегда мне помогал. Спорт — это страсть! Мир! И любовь! Я так это вижу. Я так живу», — написала Ступак.
На Играх в Пекине Ступак завоевала золото в эстафете и бронзу в командном спринте. Подготовка к новому сезону стартует 15 мая.
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