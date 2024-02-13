Горбунов — о золоте команды Татарстана: «Это не моя победа, а победа команды»

Лыжник Иван Горбунов, который вырвал для сборной Татарстана золото на финише эстафеты на Спартакиаде сильнейших, прокомментировал выступление в гонки.

— Вам пришлось догонять Мальцева на последнем этапе и разбираться на финише. Как удалось вырвать победу?

— Я бы хотелось отметить, что это не моя победа, а победа команды. Все ребята сделали, что могли. Мой план был простой — не кинуться за Артемом (Мальцевым), а спокойно вкатиться в гонку, а потом атаковать. Так и получилось.

— Сколько шансов себе давали на финише?

— Нельзя всегда давать 100 процентов. Но я был уверен в своем финише.

— У команды Татарстана великолепная поддержка здесь. Чувствуете себя национальным героем?

— Конечно, мы рады, что наши болельщики довольны, рады, что руководство во главе с президентом федерации приехало, все с нами. Когда вся наша делегация в сборе, мы всегда выигрываем медали в личных гонках и эстафетах. Это всегда приятно.

— Такое впечатление, что у Татарстана здесь домашний этап.

— Да, есть такое. Это очень круто! За нас очень сильно болеют и на трассе, и на трибунах. Это придает сил.

— Попросите назвать в свою честь улицу в Казани?

— Нет, конечно!

— Командный спринт побежите с Сергеем Ардашевым?

— Мы пока не знаем. Пройдет тренерский совет, спросим все ребят — кто и как готов, потом решим — какую команду выставлять, — сказал Горбунов.