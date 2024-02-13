Мальцев: «На свежем снегу лыжи не особо ехали. Конечно, обидно»

Артем Мальцев рассказал «СЭ» о борьбе на последних метрах дистанции в эстафете на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. Мальцев бежал на четвертом этапе за сборную Тюменской области, которая завоевала бронзу.

— Чего не хватило на последних метрах в борьбе за медали?

— Ребята — спринтеры. Плюс на свежем снегу лыжи у меня не особо ехали. Подумал, что смогу сзади выкатить, но из-за свежего снега не получилось. Конечно, обидно, — сказал Мальцев «СЭ».

Команда Татарстана одержала победу в эстафете на Спартакиаде 2024. За команду бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов.