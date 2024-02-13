Татарстан выиграл мужскую эстафету на Спартакиаде, команда Большунова стала седьмой

Команда Татарстана одержала победу в мужской эстафете на Всероссийской спартакиаде 2024.

За команду бежали Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов. Они преодолели дистанцию за 1 час 17 минут 41,0 секунды.

Второе место заняла команда Республики Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков), отставшая от лидера на 0,1 секунды. Тройку лучших замкнула команда Тюменской области (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев; +0,9).

Команда Архангельской области, за которую бежали Алексей Шемякин, Савелий Коростелев, Дмитрий Горошников и Александр Большунов, стала седьмой в эстафете. До сегодняшнего дня Большунов выиграл 20 гонок в Кубке России и на Спартакиаде.

Всероссийская спартакиада-2024. Тюмень

Мужчины. Эстафета

1. Татарстан (Андрей Ларьков, Сергей Ардашев, Антон Тимашов, Иван Горбунов) — 1 час 17 минут 41,0 секунды

2. Республика Коми (Евгений Семяшкин, Ермил Вокуев, Илья Порошкин, Илья Семиков) +0,1

3. Тюменская область (Иван Якимушкин, Евгений Белов, Денис Спицов, Артем Мальцев) +0,9

...

7. Архангельская область (Алексей Шемякин, Савелий Коростелев, Дмитрий Горошников, Александр Большунов) +3.04,3