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Ардашев: «Все время чего-то не хватало в эстафетах. В этом сезоне все получилось»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал победу мужской сборной Татарстана в эстафете на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

Помимо Ардашева за команду бежали Андрей Ларьков, Антон Тимашов и Иван Горбунов.

— Первая золотая в сезоне. Какие ощущения он приносит?

— Это не только первая золотая медаль в сезоне. Не знаю, когда Татарстан брал золотую медаль в мужской эстафете. Мы очень рады. Мы смогли это сделать. В прошлом году брали два серебра. Все время чего-то не хватало. Какой-нибудь этап проваливали. В этом сезоне получилось. Мы более ровно прошли все этапы.

— Понимали, что Горбунов сможет отыграть отставание и побороться за победу?

— Было волнительно. Знал, что Ваня очень сильный спринтер, у которого сильный финиш. Но все равно небольшой стресс он дал.

— Командный спринт с Горбуновым побежишь?

— Еще не знаю. Все будет еще решаться. Он сейчас хорошо пробежал. Может, он будет выбирать себе напарника.

— Сейчас у вас три дня гонки подряд из-за изменений расписания. Хватит сил?

— Мы готовимся все лето, проделываем много работы. Думаю, все пройдет хорошо. Тем более мы же не одни бежали. Все в одинаковых условиях.

— Что самое сложное было в эстафете?

— Не очень хорошо сработали лыжи, со спуска отставал. Приходилось постоянно закрывать просвет. Потратил больше сил, чем ребята на моем этапе. Не смог выдать финишное ускорение.

— Что круче: личная или командная медаль?

— Я считаю, что личная, — сказал Ардашев.

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Второе место в эстафете заняла команда Республики Коми, третье — Тюменская область.

Всероссийская Спартакиада 2024
Сергей Ардашев
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