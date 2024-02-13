Ардашев: «Все время чего-то не хватало в эстафетах. В этом сезоне все получилось»
Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал победу мужской сборной Татарстана в эстафете на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
Помимо Ардашева за команду бежали Андрей Ларьков, Антон Тимашов и Иван Горбунов.
— Первая золотая в сезоне. Какие ощущения он приносит?
— Это не только первая золотая медаль в сезоне. Не знаю, когда Татарстан брал золотую медаль в мужской эстафете. Мы очень рады. Мы смогли это сделать. В прошлом году брали два серебра. Все время чего-то не хватало. Какой-нибудь этап проваливали. В этом сезоне получилось. Мы более ровно прошли все этапы.
— Понимали, что Горбунов сможет отыграть отставание и побороться за победу?
— Было волнительно. Знал, что Ваня очень сильный спринтер, у которого сильный финиш. Но все равно небольшой стресс он дал.
— Командный спринт с Горбуновым побежишь?
— Еще не знаю. Все будет еще решаться. Он сейчас хорошо пробежал. Может, он будет выбирать себе напарника.
— Сейчас у вас три дня гонки подряд из-за изменений расписания. Хватит сил?
— Мы готовимся все лето, проделываем много работы. Думаю, все пройдет хорошо. Тем более мы же не одни бежали. Все в одинаковых условиях.
— Что самое сложное было в эстафете?
— Не очень хорошо сработали лыжи, со спуска отставал. Приходилось постоянно закрывать просвет. Потратил больше сил, чем ребята на моем этапе. Не смог выдать финишное ускорение.
— Что круче: личная или командная медаль?
— Я считаю, что личная, — сказал Ардашев.
Второе место в эстафете заняла команда Республики Коми, третье — Тюменская область.