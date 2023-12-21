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Сегодня, 12:16

Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России

Виктория Кравченко
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Вероника Степанова.
Фото Global Look Press

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды.

Второй стала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая Степановой 44,3 секунды.

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Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.22,9

5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.23,5

6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.30,9

Вероника Степанова
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