Лыжница Степанова выиграла гонку на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России

Лыжница Вероника Степанова стала победительницей гонки на 10 км свободным стилем на четвертом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке. Спортсменка преодолела дистанцию за 25.49,2 секунды.

Второй стала Анастасия Кулешова, уступившая лидеру 29,4 секунды. На третьем месте Алина Пеклецова, проигравшая Степановой 44,3 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России, 4-й этап. Кирово-Чепецк

10 км, свободный стиль. Женщины

1. Вероника Степанова (Архангельская область) — 25.49,2

2. Анастасия Кулешова (Нижегородская область) +29,4

3. Алина Пеклецова (Архангельская область) +44,3

4. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1.22,9

5. Екатерина Смирнова (Тюменская область) +1.23,5

6. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.30,9