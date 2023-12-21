Бородавко назвал спортсмена и спортсменку года в России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал лучших, на его взгляд, спортсмена и спортсменку года в России.

«На мой взгляд, лучший спортсмен года в России сейчас — Александр Большунов. В прошлом году он прекрасно заканчивал сезон и в этом радует нас своими победами, выиграв уже восемь гонок подряд. Желаю ему и дальше выигрывать все этапы и поддерживать свое хорошее функциональное и физическое состояние. Среди девушек ярче и настойчивее всех проявила себя Вероника Степанова. На сегодняшний день, считаю, это отличная лыжница, которая радует нас результатами. Будем надеяться, что нас скоро допустят до международных турниров, и наша лыжная сборная будет конкурентноспособной и на мировом уровне», — приводит слова Бородавко Sport24.

20 декабря Большунов выиграл девятую гонку подряд на этапах Кубка России.