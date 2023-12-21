В Госдуме назвали Вяльбе лучшим тренером года: «Человек, который всегда говорит прямо»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев ответил на вопрос «СЭ», кого он считает лучшим тренером 2023 года.

«Лучший тренер этого года — Вяльбе. Я вижу сколько она сейчас делает для развития лыжных гонок. Настоящий трудоголик. Человек, который всегда говорит прямо. Несмотря на то, что правда не всегда может быть приятной. Она отстаивает интересы спортсменов, российского спорта и России», — сказал Свищев «СЭ».

Елена Вяльбе возглавляет Федерацию лыжных гонок России с 2010 года, а также является главой Ассоциации лыжных видов спорта России в течение трех лет.