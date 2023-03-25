Дочь Чепаловой рассказала, что сталкивалась с эмоциональным выгоранием
Лыжница Олеся Ляшенко, дочь трехкратной олимпийской чемпионки Юлии Чепаловой, рассказала «СЭ», что пишет диплом про эмоциональное выгорание, с которым сама сталкивалась.
— Как у тебя с учебой?
— Нормально. Сейчас учусь на последнем курсе в училище олимпийского резерва в Щелково в Московской области. Надо будет диплом сдавать. После не знаю, куда пойду.
— Какая тема диплома?
— «Эмоциональное выгорание у спортсменов. Причины, симптомы и способы коррекции».
— Оу. Ничего себе.
— У нас была возможность, чтобы сказать, на какую тему мы хотим написать диплом. Из этого формировали тему. Во-первых, выбрала, потому что, как мне сказали, это редко кто берет. Во-вторых, мне эта тема очень интересна. Она в будущем мне поможет.
— С эмоциональным выгоранием же ты не сталкивалась?
— Думаю, что каждый спортсмен с этим сталкивался.
— Мне казалось, что в начале карьеры это еще не так проявляется.
— Оно, скорее всего, было, но, наверное, не такое сильное. Для меня это бывает, когда не хочешь тренироваться и морально просто устал.
— В какие периоды это проявлялось?
— Когда гонки не шли, тяжело было, особенно после болезни. Скорее такое случилось в начале сезона. После все хорошо стало. Наверное, месяц тяжеловато было, — рассказала Ляшенко «СЭ».