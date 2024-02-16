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16 февраля, 10:00

Кулешова: «Нас очень плохо поддерживает регион, очень маленькие зарплаты»

Лыжница Кулешова пожаловалась на маленькие зарплаты в команде
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анастасия Кулешова.
Фото ФЛГР

Призер Олимпиады Анастасия Кулешова в разговоре с «СЭ» объяснила, почему не меняет регион, несмотря на маленькие зарплаты в сборной Нижегородской области, за которую она выступает.

— Ты выиграла две личные медали на Спартакиаде, но шансов в командных гонках в составе сборной Нижегородской области у тебя не было. В лыжах часто меняют регионы, за которые выступают. Были ли к тебе предложения от более сильных и богатых сборных?

— Да, были. Это просто боль. Нас очень плохо поддерживает регион, очень маленькие зарплаты. Но я не могу оттуда уйти, потому что это мой родной регион, там мои родители, тренеры. Не могу чисто по каким-то моральным принципам поменять команду. У меня было очень хорошее предложение весной. Очень долго думала над ним. Но не знаю... Мне муж говорит: «Ты просто здесь бегаешь за инициативу и чисто на наслаждении, потому что, учитывая твои регалии, в твоем регионе тебя не ценят». Ничего страшного. Видимо, мне не много надо для счастья, — сказала Кулешова «СЭ».

Анастасия Кулешова. «Не могу поставить два года жизни ребенка на золотую олимпийскую медаль». Интервью Анастасии Кулешовой

Всероссийская Спартакиада 2024
Анастасия Кулешова
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