Большунов не считает сезон-2023/24 лучшим в своей карьере

Российский лыжник Александр Большунов ответил на вопрос, может ли он назвать текущий сезон одним из лучших в своей профессиональной карьере.

«Да нет, лучшее — это когда ты, допустим, Олимпийские игры выигрываешь. Это запредельные эмоции, запредельная радость. Не крушил еще подиумы в России? Они здесь, вроде, крепкие (Большунов сломал пьедестал во время церемонии награждения после золота Олимпиады-2022 в скиатлоне. — Прим. «СЭ»). Как минимум уровень сейчас неплохой, я рад, что все гонки пока получаются», — сказал Большунов в эфире телеканала «Россия 24».

27-летний Большунов в текущем сезоне выиграл 20 личных гонок в Кубке России и на Спартакиаде. Также вместе с Савелием Коростелевым он стал победителем командного спринта свободным стилем на Всероссийской спартакиаде 2024 в Тюмени.