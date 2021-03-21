Лотта Венг поддержала Йохауг, которую могут лишить престижной награды

Норвежская лыжница Лотта Венг 20 марта в интервью NRK поддержала соотечественницу Терезу Йохауг, которую могут лишить медали Холменколлена-2016 из-за допинга.

«Тереза в любом случае заслуживает своей медали за ту победу. Да, у нее в карьере было допинговое прошлое, но я ее хорошо знаю. Считаю, успехи Йохауг не имеют никакого отношения к допингу», — заявила Венг.

В октябре 2016 года Олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира Йохауг была дисквалифицирована на 18 месяцев из-за обнаружения в ее допинг-пробе клостебола. Спортсменка объяснила это тем, что препарат находился в составе мази для губ, которую она использовала.