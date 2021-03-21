В конце года выйдет официальная биография Марит Бьорген

Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген 20 марта в интервью VG рассказала, что вскоре выйдет ее официальная биография.

«Было очень много желающих написать о Марит Бьорген так, чтобы это понравилось и самой Марит Бьорген. Данная биография говорит о том, что последнее слово в своей истории я должна сказать сама. Также там будет много историй от моих близких, признаюсь, я не все их и помню. За последние 20 лет обо мне много сказано, но много осталось еще сказать», — считает Бьорген.

Автором биографии спортсменки станет журналистка NRK Ингерид Стенволд.