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В конце года выйдет официальная биография Марит Бьорген

11:58
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Восьмикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Марит Бьорген 20 марта в интервью VG рассказала, что вскоре выйдет ее официальная биография.

«Было очень много желающих написать о Марит Бьорген так, чтобы это понравилось и самой Марит Бьорген. Данная биография говорит о том, что последнее слово в своей истории я должна сказать сама. Также там будет много историй от моих близких, признаюсь, я не все их и помню. За последние 20 лет обо мне много сказано, но много осталось еще сказать», — считает Бьорген.

Автором биографии спортсменки станет журналистка NRK Ингерид Стенволд.

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