Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Мартин Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии. Спортсмен больше не появится на Олимпийских играх, гонках чемпионата мира и Кубка мира.

«Я заканчиваю. Индивидуальная гонка на чемпионате мира была последней. Не буду пытаться отобраться на Олимпиаду. Сосредоточусь на длинных дистанциях», — приводит NRK слова Сундбю.

36-летний Сундбю является четырехкратным чемпионом мира.