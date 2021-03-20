Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии
09:47
Двукратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Мартин Сундбю объявил о завершении карьеры в сборной Норвегии. Спортсмен больше не появится на Олимпийских играх, гонках чемпионата мира и Кубка мира.
«Я заканчиваю. Индивидуальная гонка на чемпионате мира была последней. Не буду пытаться отобраться на Олимпиаду. Сосредоточусь на длинных дистанциях», — приводит NRK слова Сундбю.
36-летний Сундбю является четырехкратным чемпионом мира.
Дополнительная информация:
https://www.nrk.no/sport/her-blir-sundby-stilt-til-veggs-av-kona__-men-na-har-de-avgjort_langrennsfremtiden-1.15425323
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