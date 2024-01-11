Степанова победила в гонке свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам
Вероника Степанова победила в гонке свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию в 10 км за 25 минут 18,8 секунды. Соревнования проходят в Казани.
Второй стала Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 39,0 секунды. Третья — Елизавета Пантрина (+46,3).
Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам
Пятый этап
Женщины
10 км, свободный стиль, раздельный старт
1. Вероника Степанова — 25.18,8
2. Алина Пеклецова — 39,0
3. Елизавета Пантрина — 46,3
Позднее сегодня, 11 января, на старт гонки на 15 км свободным стилем выйдут мужчины.
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