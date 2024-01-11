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Сегодня, 11:11

Степанова победила в гонке свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам

Виктория Кравченко
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Вероника Степанова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вероника Степанова победила в гонке свободным стилем на пятом этапе Кубка России по лыжным гонкам. Она преодолела дистанцию в 10 км за 25 минут 18,8 секунды. Соревнования проходят в Казани.

Второй стала Алина Пеклецова, отставшая от победительницы на 39,0 секунды. Третья — Елизавета Пантрина (+46,3).

Кубок России-2023/24 по лыжным гонкам

Пятый этап

Женщины

10 км, свободный стиль, раздельный старт

1. Вероника Степанова — 25.18,8

2. Алина Пеклецова — 39,0

3. Елизавета Пантрина — 46,3

Позднее сегодня, 11 января, на старт гонки на 15 км свободным стилем выйдут мужчины.

Вероника Степанова
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