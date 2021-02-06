Шведка Дальквист выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Ульрисехамне
16:16
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне прошел женский спринт. В финал пробились четыре представительницы Швеции.
Победу одержала Майя Дальквист. Второй к финишу пришла Юханна Хагстрем. Шведское представительство на пьедестале разбивала американка Джессика Диггинс, которая стала третьей.
Лыжные гонки
Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальный спринт
Спринт (К)
1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59
2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 0,30
3. Джессика Диггинс (США) — 0,39
4. Ханна Фальк (Швеция) — 0,72
5. Ева Уревц (Словения) — 1,13
6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 1,74
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