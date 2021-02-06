Шведка Дальквист выиграла женский спринт на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамне прошел женский спринт. В финал пробились четыре представительницы Швеции.

Победу одержала Майя Дальквист. Второй к финишу пришла Юханна Хагстрем. Шведское представительство на пьедестале разбивала американка Джессика Диггинс, которая стала третьей.

Лыжные гонки

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Майя Дальквист (Швеция) — 3.20,59

2. Юханна Хагстрем (Швеция) — отставание 0,30

3. Джессика Диггинс (США) — 0,39

4. Ханна Фальк (Швеция) — 0,72

5. Ева Уревц (Словения) — 1,13

6. Юнна Сундлинг (Швеция) — 1,74