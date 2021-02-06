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Устюгов и Ретивых преодолели квалификацию в спринте в Ульрисехамне

13:51
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Российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов преодолели квалификацию в спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Устюгов прошел в четвертьфинал с четвертым результатом, Ретивых — с 24-м. Лучший результат в квалификации показал финн Йонни Мяки.

Кроме Ретивых и Устюгова, никто из россиян сегодня не принимает участие в спринте.

2 февраля стала известно, что лидер общего зачета Кубка мира Александра Большунов не будет принимать участия в гонках до чемпионата мира.

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