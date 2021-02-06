Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне

Россиянин Глеб Ретивых занял второе место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне. Его партнер по сборной России Евгений Устюгов стал шестым.

Победу одержал швед Оскар Свенссон. Третьим стал Федерико Пеллегрино из Италии.

Лыжные гонки

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальный спринт

Спринт (К)

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34

2. Глеб Ретивых (Россия) — отставание 0,14

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,30

4. Ришар Жув (Франция) — 0,31

5. Люка Шанава (Франция) — 1,19

6. Сергей Устюгов (Россия) — 6,06