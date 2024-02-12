Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

12 февраля, 08:30

Коростелев рассказал, как у него ломали палки в скиатлоне

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», почему он не смог бороться за медали в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. По итогам гонки Коростелев стал 16-м.

— Что у тебя случилось в скиатлоне на спартакиаде? Сорин рассказывал, что палки выбивали.

— Сейчас уже к ситуации отношусь максимально с юмором, но, конечно, было обидно пропустить всю раздачу. Изначально говорили, что я палку сломал на переодевании. Это не соответствует действительности. Перед переодеванием я начал палку расстегивать, а мне на нее наступили и выдернули из руки. Она целая, но без нее остался. Ничего критичного в том моменте не было. Я переоделся, вообще был вторым по времени.

Следующий момент был перед самой раздачей. Пересматривал гонку. Показывали в трансляции, как я еду и рукой машу. Инцидент произошел метров за пятьдесят до того, как показали меня машущего. Ехал Большунов, Червоткин, а я параллельно между ними. Хотел полезть за Сашей. Раз полез — Леша не пустил, два полез — не пустил. Он мне дал понять, что не пустит. Но я решил, что хочу залезть. В итоге палка срубилась.

После был момент, который уже никто не видел. Как раз началось самое веселье, все начали устраивать раздачу. Я на подъеме иду с одной палкой, жду, когда тренеры подбегут и дадут вторую. В этот момент мне кто-то наступает на лыжу, я присаживаюсь на колени. Пока встаю с коленей, мне ломают оставшуюся палку. Дохожу до тренеров — мне дают одну палку. Стою и жду некоторое время, когда дадут вторую. В итоге вообще на классической ростовке финишировал. Менять палки на свою ростовку было уже поздно.

Александр Большунов и&nbsp;Савелий Коростелев. «Складывается ощущение: многие смирились, что Большунов выигрывает». Интервью Савелия Коростелева

— После подобных столкновений претензии не предъявляешь?

— Если у меня они есть, то предъявляю. К Леше у меня претензий по скиатлону не было, потому что я сам лез. А то, что потом происходило на подъеме, конечно, обидно, но это тоже рабочий момент. Все ребята идут на финиш, а я тут иду еле-еле, ползу с одной палкой.

— Устюгов сказал, что на спартакиаде слишком жесткая борьба. Но Большунов говорит, что такая же, как и на Кубке России. С кем ты больше согласен?

— С одной стороны, Устюгов не бегал весь сезон. Он пришел без соревновательной практики, поэтому ему непривычно. Но бегать с Сережой очень приятно. Потому что когда ты бежишь с ним, то знаешь, что он тебя, если что, пропустит, и ты его, если что, пропустишь. В ситуациях, когда это не играет роли. Если это будет кто-то другой, то не факт, что тебя пустят. В скиатлоне было очень много столкновений, разных конфликтов, которые остались вне трансляции. Поэтому, наверное, больше соглашусь с Серегой. Тут ребята все-таки пожестче действуют, чем на Кубке, — сказал Коростелев «СЭ».

Всероссийская Спартакиада 2024
Савелий Коростелев
0
Читайте также
Агент Мильштейн рассказал о характере лучшего бомбардира НХЛ Кучерова
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Шольц рассказал об увеличении трат ФРГ на оборону до 2% от ВВП
Кирби заявил о нежелании Байдена отправлять в отставку главу Пентагона
Британский авианосец Prince of Wales отправился на учения НАТО
В Подмосковье помощник машиниста избил группу подростков в электричке
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Демченко и Михайленко победили в соревнованиях саней-двоек на Спартакиаде 2024
Устюгов не выступит в эстафете и командном спринте на Спартакиаде
Большунов добыл двадцатую победу в сезоне подряд. Но в следующей гонке его команда не фаворит
Богданов и Прохоров выиграли золото Спартакиады в соревнованиях саней-двоек
Новая звезда бросила вызов Большунову на Спартакиаде. Она готова доминировать в двух видах спорта
Бородавко: «Болезни постоянно мешают Истоминой выйти на более высокий уровень»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гольберг выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Кэнморе, норвежцы заняли первые четыре места

Коростелев: «В Тюмени достаточно неприятный круг»
Новости
RSS RSS
Все новости