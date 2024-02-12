Коростелев рассказал, как у него ломали палки в скиатлоне

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал «СЭ», почему он не смог бороться за медали в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших в Тюмени. По итогам гонки Коростелев стал 16-м.

— Что у тебя случилось в скиатлоне на спартакиаде? Сорин рассказывал, что палки выбивали.

— Сейчас уже к ситуации отношусь максимально с юмором, но, конечно, было обидно пропустить всю раздачу. Изначально говорили, что я палку сломал на переодевании. Это не соответствует действительности. Перед переодеванием я начал палку расстегивать, а мне на нее наступили и выдернули из руки. Она целая, но без нее остался. Ничего критичного в том моменте не было. Я переоделся, вообще был вторым по времени.

Следующий момент был перед самой раздачей. Пересматривал гонку. Показывали в трансляции, как я еду и рукой машу. Инцидент произошел метров за пятьдесят до того, как показали меня машущего. Ехал Большунов, Червоткин, а я параллельно между ними. Хотел полезть за Сашей. Раз полез — Леша не пустил, два полез — не пустил. Он мне дал понять, что не пустит. Но я решил, что хочу залезть. В итоге палка срубилась.

После был момент, который уже никто не видел. Как раз началось самое веселье, все начали устраивать раздачу. Я на подъеме иду с одной палкой, жду, когда тренеры подбегут и дадут вторую. В этот момент мне кто-то наступает на лыжу, я присаживаюсь на колени. Пока встаю с коленей, мне ломают оставшуюся палку. Дохожу до тренеров — мне дают одну палку. Стою и жду некоторое время, когда дадут вторую. В итоге вообще на классической ростовке финишировал. Менять палки на свою ростовку было уже поздно.

— После подобных столкновений претензии не предъявляешь?

— Если у меня они есть, то предъявляю. К Леше у меня претензий по скиатлону не было, потому что я сам лез. А то, что потом происходило на подъеме, конечно, обидно, но это тоже рабочий момент. Все ребята идут на финиш, а я тут иду еле-еле, ползу с одной палкой.

— Устюгов сказал, что на спартакиаде слишком жесткая борьба. Но Большунов говорит, что такая же, как и на Кубке России. С кем ты больше согласен?