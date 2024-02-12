Коростелев: «В Тюмени достаточно неприятный круг»
Российский лыжник Савелий Коростелев в разговоре с «СЭ» раскритиковал конфигурацию трассы на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
— Если говорить про дистанционные гонки, то ниже, чем в скиатлоне на спартакиаде, ты был в этом сезоне только раз — в масс-старте на Кубке России, который проходил тоже в Тюмени. Может, это не твой стадион и не твоя трасса?
— На самом деле круг в Тюмени достаточно неприятный. Если брать классическую часть, то она нормальная, потому что ты выкатываешься на стадион и перед финишем разворачиваешься. Но если брать гонки, когда финиш идет через мост, то это достаточно спорная ситуация. Не знаю, почему не хотят менять круг. Все спортсмены и тренеры говорят, что этот финишный спуск никуда не годится и нужно делать финиш через эстакаду. Помнишь, как спринт на летнем чемпионате проходит?
— Если честно, нет.
— Ты съезжаешь с моста, где-то в середине стадиона разворачиваешься на 180 градусов, заезжаешь на эстакаду, которая вокруг стартового городка, и потом уже только выкатываешься на финиш. То есть добавлена дополнительная петля, но и подъемов меньше. Это больше похоже на спринтерский круг. В скиатлоне на спартакиаде тоже было странное решение от судей, потому что изначально во всех методичках по гонкам говорилось, что скиатлон будет проводиться по пятикилометровому классическому кругу и пятикилометровому коньковому. Это бы достаточно усложнило гонку, немножко урезало интерес у зрителей, но было бы интереснее для всех остальных. Потому что в субботу на классическом круге убежать было невозможно. Какой бы ты задел ни сделал, тебя толпа съест со спуска. На коньковом круге мы все видели, как Женя Белов пытался убежать. Тоже это было сделать невозможно из-за длинных спусков с несложным рельефом. В этом плане организаторы сильно накосячили. Если делаешь меньше заходов на стадион, то круг становится сложнее. Тогда хотя бы разрывы появляются, а не так, что приезжают 15 человек на финиш одной пачкой, — сказал Коростелев «СЭ».