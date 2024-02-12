Коростелев: «В Тюмени достаточно неприятный круг»

Российский лыжник Савелий Коростелев в разговоре с «СЭ» раскритиковал конфигурацию трассы на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.

— Если говорить про дистанционные гонки, то ниже, чем в скиатлоне на спартакиаде, ты был в этом сезоне только раз — в масс-старте на Кубке России, который проходил тоже в Тюмени. Может, это не твой стадион и не твоя трасса?

— На самом деле круг в Тюмени достаточно неприятный. Если брать классическую часть, то она нормальная, потому что ты выкатываешься на стадион и перед финишем разворачиваешься. Но если брать гонки, когда финиш идет через мост, то это достаточно спорная ситуация. Не знаю, почему не хотят менять круг. Все спортсмены и тренеры говорят, что этот финишный спуск никуда не годится и нужно делать финиш через эстакаду. Помнишь, как спринт на летнем чемпионате проходит?

— Если честно, нет.