Гольберг выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Кэнморе, норвежцы заняли первые четыре места
Норвежский лыжник Пол Гольберг стал победителем масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).
33-летний спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 52 минуты 10,7 секунды. Вторым с отставанием в 0,2 секунды стал его соотечественник Йоханнес Клебо. Третье место занял еще один норвежец Маттис Стенсхаген, отставший на 0,5 секунды.
Кубок мира
7-й этап. Кэнмор (Канада)
20 км, масс-старт
Мужчины
1. Пол Гольберг (Норвегия) — 52.10,7
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 0,2
3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 0,5
4. Харальд Амундсен (Норвегия) — 0,6
5. Вильям Поромаа (Швеция) — 0,7
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