Гольберг выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Кэнморе, норвежцы заняли первые четыре места

Норвежский лыжник Пол Гольберг стал победителем масс-старт на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

33-летний спортсмен преодолел дистанцию в 20 км за 52 минуты 10,7 секунды. Вторым с отставанием в 0,2 секунды стал его соотечественник Йоханнес Клебо. Третье место занял еще один норвежец Маттис Стенсхаген, отставший на 0,5 секунды.

Кубок мира

7-й этап. Кэнмор (Канада)

20 км, масс-старт

Мужчины

1. Пол Гольберг (Норвегия) — 52.10,7

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 0,2

3. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 0,5

4. Харальд Амундсен (Норвегия) — 0,6

5. Вильям Поромаа (Швеция) — 0,7