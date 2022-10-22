Губерниев — об отстранении российских лыжников: «Не была ясна позиция Вяльбе и других людей, которые верили, что нас допустят»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное решение международной федерации лыжных видов спорта не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23. Ранее об этом сообщило норвежское издание NRK со ссылкой на шведское агентство TT.

«Это изначально было понятно. Не была ясна позиция Вяльбе и других людей, которые верили, что нас допустят. Эти люди не понимают, что происходит вокруг. Нас никто никуда не допустит. Нужно развиваться у себя. Процесс возвращения на международную арену будет долгим и трудным», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В субботу, 22 октября в FIS должны вынести решение по поводу допуска или недопуска лыжников из России и Белоруссии до международных соревнований.

Россияне и белорусы были отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS в марте нынешнего года.