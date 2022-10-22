Бородавко — об отстранении российских лыжников: «Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение Международной федерации лыжных видов спорта не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях в сезоне-2022/23.

«Если быть честным, у нас уже давно куплены билеты, заказаны все места. Конечно, это было ожидаемо для нас. Очень жаль, что они так решили в итоге. Но мы должны пройти через это все. Надеюсь, что к следующему году все поменяется. Но далеко не загадываем, посмотрим. Говорили многое, что нас пропустят и летом, и осенью. Мы всегда готовы к выступлению на международной арене, но это зависит, к сожалению, не от нас. Мы ждем, другого выхода нет!» — сказал Бородавко «СЭ».

В субботу, 22 октября в FIS должны вынести решение по поводу допуска или недопуска лыжников из России и Белоруссии до международных соревнований.

Россияне и белорусы были отстранены от участия в турнирах под эгидой FIS в марте нынешнего года.