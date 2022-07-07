Губерниев: «Спортсмены будут питаться святым духом, который исходит из кабинета президента ФЛГР»

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что лыжники не будут финансово вознаграждены за победу и призовые места на этапах Кубка России.

«Я с огромным уважением отношусь к Елене Валерьевне. Я всегда за нее болел. Вспоминаю, как в 90-е годы она блестяще выступала, помимо Олимпийских игр и чемпионатов мира, на этапах Кубка мира. Она является рекордсменом по победам на этапах Кубка мира. У меня только один вопрос. Ей за это призовые деньги платили? Или она бегала за медали? Вопрос риторический. Сейчас в спорте ситуация тяжелейшая, и, когда президент ФЛГР говорит о том, что спортсмен должен бегать за медали, при этом признаваясь, что сама федерация ни хрена не делает для того, чтобы спонсоров найти. Дальше каждый делает выводы сам. Руководить спортом, когда все в порядке, когда есть бюджетные деньги, спонсорские деньги, никакого кризиса нет, наверное, достаточно легко и уверенно. А сейчас, когда есть проблема, мне сложно сказать, что хочет руководитель федерации кому доказать. Спортсмен безусловно должен бегать за медали, без всякого сомнения, а руководитель федерации должен обеспечить ему условия», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Губерниев также определил сложности, которые могут возникнуть у российских лыжников.

«Совершенно очевидно сейчас, что лыжники должны задуматься. Их просто ждет тяжелейший сезон. У основных спортсменов, у которых есть нормальные контракты, ставки, безусловно, все будет неплохо, хотя рекламные контракты терял и Большунов. А вот,как поддержать остальных, которые могли бы на этапах Кубка России, ввиду отсутствия выездов за рубеж, так или иначе поправить материальное положение, потому что им нужно семьи кормить, у людей есть дети. Об этом почему-то Елена Валерьевна думать не хочет. Причем не просто не хочет, она еще признается в том, что не могут найти деньги. Ребят, это ваша работа. Работа президента федерации — искать спонсоров. Когда спонсоры пришли, когда кто-то попросил, государство или кто-то еще — это одна история. А когда сейчас сложно, сейчас ищите, в чем проблема. А ситуация такая, что лыжникам спонсоров фактически сейчас ищу только я. Они безусловно найдутся, я в этом убежден. А еще не будем забывать, что Елена Валерьевна одновременно и главный тренер сборной. Очень хорошо, конечно, получать зарплату как руководитель федерации и одновременно еще в Минспорте в центре подготовки как тренер сборной команды. И при этом говорить о том, что спортсмены должны бегать за медали. А дальше они будут питаться святым духом, который исходит из кабинета президента ФЛГР», — добавил Губерниев.

Ранее президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что спортсменам нужно думать о соревнованиях, а не о том, где заработать денег.