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Сегодня, 14:00

Бородавко прокомментировал отсутствие призовых на этапах Кубке России

Карен Саркисян
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал отсутствие призовых на этапах Кубке России в следующем сезоне.

— Как отреагировали на заявление Вяльбе об отсутствии призовых? Скажется ли это на мотивации Большунова и Непряевой?

— Во-первых, разговор был о ситуации сегодняшнего дня. У федерации нет денег на данный момент. До сезона еще далеко, вполне вероятно, что деньги найдутся. Я бы не ставил вопрос так категорично.

— Не будут ли спортсмены искать подработку на стороне, отвлекаясь от тренировок и стартов?

— Трудно сказать, но вряд ли это совместимо.

— Допускаете, что звездные Большунов и Непряева будут пропускать этапы Кубка России, где им ничего не заплатят за призовое место?

— Разве что только по состоянию здоровья, — приводит слова Бородавко «Спорт День за Днем».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/borodavko-rasskazal-kak-bolshunov-otreagiruet-na-otsutstvie-prizovykh-v-kubke-rossii
Александр Большунов
Елена Вяльбе
Наталья Непряева
Юрий Бородавко
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