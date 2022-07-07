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Сегодня, 12:25

Тихонов назвал безобразием отсутствие призовых на Кубке России по лыжам

Артем Бухаев
Корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о том, что лыжники не будут финансово вознаграждены за победу и призовые места на этапах Кубка России.

«Когда в самой богатой стране нет денег на лыжников — это безобразие! Где министр спорта? Почему ему не докладывают о текущей ситуации? Мы сами во всем виноваты», — сказал Тихонов «СЭ».

В конце февраля Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований под своей эгидой.

Александр Тихонов
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