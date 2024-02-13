Истомина: «Понимала, что Степановой реально отыграть 50 секунд»

Лыжница Мария Истомина прокомментировала победу сборной Архангельской области, за которую она выступает, в эстафете на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.

— Ожидали, что Вероника такое сотворит на последнем этапе?

— Да. Когда Вероника уходила на свой этап, я понимала, что за 7,5 км ей реально отыграть 50 секунд. Опять же, думала, что, если у лидирующих девочек начнутся «кошки-мышки», Вероника этим воспользуется. Она это и сделала. Вероника прекрасно провела свой этап.

— То есть лидирующая группа недоработала?

— Я не знаю, как они шли по ощущениям. По технике и по времени, которое они показывали, сложилось впечатление, что они начали заигрываться между собой.

— Вам на ваш этап привезли 50 секунд отставания. Психологически тяжело уходить с таким отрывом от лидеров?

— Я даже не видела табло, но понимала, что отставание не маленькое. Но я просто пошла с намерением хорошо отработать свой этап.

— Как шли по своему этапу? Все-таки 7,5 км— это не привычные 5.

— Я попыталась не кинуться сразу, а распределить силы по этапу. Сегодня было очень тяжелое состояние. Я пыталась, упиралась, но отставание почти не сокращалось. Еще минусом было то, что я не видела спины соперниц перед собой. Психологически легче идти в спину, видеть, что кто-то перед тобой идет. Ты в таком случае тянешься, пытаешься приблизиться к сопернику. А когда ты один работаешь, получается не очень.

— Фактор, что расписание уплотнилось из-за переноса эстафет, сыграл сегодня?

— Да, сегодня с утра у меня не было ощущения старта. Но потом я взбодрилась и поняла, что мы бежим эстафету. Сегодня самый главный день всей спартакиады. В принципе у нас был день отдыха здесь, поэтому две гонки подряд не являются чем-то экстраординарным. Все же не 50 км бежали, — сказала Истомина.