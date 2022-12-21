Клебо включен в заявку на «Тур де ски»

Сборная Норвегии обнародовала заявку на многодневку «Тур де ски», которая стартует 31 декабря. Среди заметных лыжников, отсутствующих в составе — Хелен Мари Фоссхольм, которая еще недавно считалась наследницей Терезы Йохауг. 21-летняя спортсменка хочет получше подготовиться к чемпионату мира, который пройдет в Словении в феврале-марте будущего года.

Также на «Тур де ски» не поедет Ингвильд Эстберг, которая недавно завоевала первую медаль Кубка мира после длительного перерыва, связанного с расстройством пищевого поведения. Зато у мужчин в заявке — практически все звезды во главе с Йоханнесом Клебо. Среди отсутствующих в мужской заявке звезд — Эвен Нортуг, Эрик Валнес и Ивер Андерсен.

Состав сборной Норвегии на Тур де Ски 2022/2023:

Женщины: Маргрет Бергане, Анне Кьерсти Кальво, Джули Мире, Матильда Мирвольд, Астрид Ойре Слинд, Силье Теодорсен, Хайди Венг, Лотта Уднес Венг, Тирил Уднес Венг

Мужчины: Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клабо, Симен Крюгер, Ховард Мозби, Мартин Ньенгет, Шюр Рете, Синдре Скар, Дидрик Тенсет