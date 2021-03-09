Клебо попал в состав сборной Норвегии на заключительный этап Кубка мира

Тренерский штаб сборной Норвегии объявил состав команды на финальный этап Кубка мира в Энгадине (Швейцария), который пройдет 13 и 14 марта, информирует сайт лыжных видов спорта Норвегии.

В состав попал Йоханнес Клебо, который был дисквалифицирован с марафонской дистанции на чемпионате мира в Оберстдорфе после борьбы на финишном спурте с россиянином Александром Большуновым.

Состав сборной Норвегии:

мужчины — Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунд, Йон Рольф Скамо Хопе, Йоханнес Хесфлот Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Нюэнгет, Даниель Сток, Эрик Вальнес.

женщины — Хедда Эстберг Амундсен, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагниль Хага, Терезе Йохауг, Анне Кьерсти Кальво, Maрте Сканес, Анна Свендсен, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг.

Напомним, что в программе этапа Кубка мира классический масс-старт на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин, а также гонка преследования свободным стилем на 30 и 50 км соответственно.