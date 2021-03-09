Вяльбе назвала бюджет Федерации лыжных гонок России

Годовой бюджет Федерации лыжных гонок России составляет менее 50 млн рублей. Об этом рассказала президент организации Елена Вяльбе.

«У нас есть разные источники финансирования. Основной источник — Центр спортивной подготовки, который закрывает практически все сборы и соревнования, — цитирует ТАСС Вяльбе. — Последние два-три года мы даже получаем деньги на материально-техническое обеспечение. А спонсорских денег правда мало, и их не хватает».

«Но мы рады и тому, что есть. Для нас немаловажно, с кем мы работаем. С «Лукойлом» — с 1997 года. До последнего дефолта от него приходили достаточно большие деньги, сейчас их стало ровно вполовину меньше, но спасибо, что они хотя бы есть. Многие федерации вообще потеряли спонсоров», — добавила она.

Вяльбе отметила, что регионы сами вкладывают деньги в развитие лыжных гонок и в членов сборной страны.

«Каждый год мы отмечаем и благодарим их. У нас нет бюджета даже в сто миллионов. Да что там говорить, у нас даже чуть меньше, чем вполовину», — добавила она.